Рецепт окрошки від Юлії Панкової
Ведуча Нового каналу розказала, як вона готує холодний весняний суп
Супи можна легко пристосувати до сезону. І в цьому їх цінність. От вже з’явилася редиска та зелень. Ведуча програми «Ревізор» ( Новий канал ) Юлія Панкова рекомендує приготувати легку, поживну та смачну окрошку.
– Назва популярного супу походить від дієслова «кришити» – дрібно нарізати, – розповідає Юля. – Базові інгредієнти треба порізати й залити квасом. Страва готується дуже швидко і подається холодною. Такий суп добре втамовує спрагу. Я вже сезон окрошки відкрила, і вам раджу!
Як приготувати окрошку
Інгредієнти:
3 шт. – яєць,
2 шт. – картоплі,
3 шт. – редиски,
1 пучок – зеленої цибулі,
2 шт. – огірків,
½ л – хлібного квасу,
½ л – води,
3 ст. л. – сметани,
дрібку солі.
Рецепт окрошки покроково:
1. Відваріть картоплю та яйця.
2. Поріжте цибулю, покладіть її в каструлю і гарненько розітріть із сіллю.
3. Додайте до цибулі дрібно порізані інші інгредієнти.
4. Залийте водою і квасом, додайте сметану.
Смачного!
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