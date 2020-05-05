Рецепт окрошки від Юлії Панкової

Ведуча Нового каналу розказала, як вона готує холодний весняний суп

Супи можна легко пристосувати до сезону. І в цьому їх цінність. От вже з’явилася редиска та зелень. Ведуча програми «Ревізор» ( Новий канал ) Юлія Панкова рекомендує приготувати легку, поживну та смачну окрошку.

– Назва популярного супу походить від дієслова «кришити» – дрібно нарізати, – розповідає Юля. – Базові інгредієнти треба порізати й залити квасом. Страва готується дуже швидко і подається холодною. Такий суп добре втамовує спрагу. Я вже сезон окрошки відкрила, і вам раджу!

Як приготувати окрошку

Інгредієнти:

3 шт. – яєць,

2 шт. – картоплі,

3 шт. – редиски,

1 пучок – зеленої цибулі,

2 шт. – огірків,

½ л – хлібного квасу,

½ л – води,

3 ст. л. – сметани,

дрібку солі.

Рецепт окрошки покроково:

1. Відваріть картоплю та яйця.

2. Поріжте цибулю, покладіть її в каструлю і гарненько розітріть із сіллю.

3. Додайте до цибулі дрібно порізані інші інгредієнти.

4. Залийте водою і квасом, додайте сметану.

Смачного!

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