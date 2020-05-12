Новий канал продовжує пошуки треку для веб-серіалу! Голосуй!

Віддай свій лайк за пісню, яка має прозвучати у нашому крутому молодіжному проєкті

Як ти добре вже знаєш, Новий канал невдовзі порадує тебе своїм першим веб-серіалом! Тому ми продовжуємо обирати пісні, які увійдуть до його саундтреку! До 21 травня 2020 року на нашому сайті та у наших соціальних мережах проходить конкурс «Garage М’юзік». У ньому відвідувачі нашого сайту та підписники @novy_se.reals голосують за свої улюблені композиції. Увесь тиждень ти можеш голосувати за свого фаворита в сторіз. А у неділю ми визначимо двох переможців тижня, які наберуть найбільше лайків. Саме вони і потрапляють у фінал, де з восьми фіналістів оберуть одного переможця!

Четвертий тиждень голосування за треки, які пройдуть у фінал конкурсу «Garage М’юзік», вже стартував на сторінці @novy_se.reals! Це останній тиждень, коли підписники нашого серіального Instagram своїми лайками обирають фіналістів.

17 травня ми дізнаємося, які вісім треків-учасників боротимуться у гранд-фіналі. А вже 21 травня Новий канал оголосить свого переможця! Залишилося зовсім трошки!

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