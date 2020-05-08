До Дня матері Леся Нікітюк, Олег Кензов та Юлія Панкова згадали своє дитинство

Мама – головна жінка в житті дитини. Ніхто не впливає на її виховання так, як вона. І, можливо, Новий канал не мав би таких класних ведучих, якби на зорі кар’єри їх не підтримували найрідніші. А ось за що їм доводилося червоніти перед мамами?

Леся Нікітюк – юна бізнес-леді

У ведучої «Хто проти блондинок?» Лесі Нікітюк дуже теплі стосунки з мамою. Це видно неозброєним поглядом. Попри зайнятість, вона намагається у вільний час вириватися додому. І навіть карантин проводить із рідними. У Хмельницькому вперше в ній прокинулася бізнес-леді. І за це було незручно перед мамою.

«Ревізор. Карантин» виявив шокуючі порушення санітарних норм у столичному МАФі

– З дитинства я прагнула заробляти гроші, – згадує Леся. – Якось улітку, коли мої батьки ходили на роботу на завод, я знайшла вдома на балконі багато яблук сорту білий налив. Набрала пару відер і пішла в центр району торгувати разом з бабусями. У перший день заробила 20 гривень, у другій – 25. У третій до мене підходять чиїсь ноги. Питають: «Почім яблука, дівчинко»? Піднімаю голову і відповідаю: «Для вас безкоштовно, мамо».

Маленький злодюжка

У ведучого «Кохання на виживання» Олега Кензова дуже ніжні стосунки з мамою. Мабуть, як і має бути в сім’ї. Але і йому в дитинстві довелося червоніти.

Ексклюзив! Учасниця «Від пацанки до панянки» заручилася

– У дуже в маленькому віці «запозичив» без відома в мами з її гаманця гроші, – усміхається ведучий. – На той момент це була чимала сума. Купив собі іграшку, гумову змію. Не зізнався. Але потім батьки виявили зникнення грошей… Отримав сувору догану, і більше ніколи нічого не крав.

Шкільна пора

Ведуча «Ревізор. Карантин» Юлія Панкова зі своєю мамою – близькі подруги. У них довірчі стосунки. Соромно Юлі було лише одного разу.

– Я не намалювала її портрет до Дня матері. Всі однокласники в школі це зробили, а я не хотіла, – розповідає «Ревізор». – Здавалося, що в мене погано вийде. І ось ці всі малюнки вивісили на загальний огляд. Мама прийшла до школи і не знайшла свого портрету на виставці. Було видно, що вона трохи засмутилася. Ось тоді мені стало незручно перед нею.