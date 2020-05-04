Який трек ти хочеш почути у веб-серіалі Нового каналу? Голосуй!

Допоможи своєму фавориту прозвучати у крутому молодіжному проєкті

Новий канал вже активно готує для тебе свій перший веб-серіал! А тому пошуки пісень, які увійдуть до його саундтреку тривають! До 21 травня 2020 року на нашому сайті та у наших соціальних мережах проходить конкурс «Garage М’юзік». У ньому відвідувачі нашого сайту та підписники @novy_se.reals голосують за свої улюблені композиції. Увесь тиждень ти можеш голосувати за свого фаворита в сторіз. А у неділю ми визначимо двох переможців тижня, які наберуть найбільше лайків. Саме вони і потрапляють у фінал, де з восьми фіналістів оберуть одного переможця!

І ось третій тиждень голосування вже розпочався на сторінці @novy_se.reals! Заходь в наш серіальний Instagram та став лайки своїм фаворитам. Адже саме ти вирішуєш долю музичної складової першого веб-серіалу Нового каналу!



Переможців третього тижня конкурсу «Garage М’юзік» ми визначимо вже цієї неділі, 10 травня. А у фінальний день «Garage М’юзік», 21 травня Новий канал оголосить свого переможця! Хочеш, аби твій трек прозвучав у веб-серіалі Нового каналу, скоріше заповнюй заявку та надсилай свою пісню! Використай цей шанс!

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