Леся Нікітюк та PATSYKI Z FRANEKA зняли кліп на смартфон

Зірка Нового каналу разом із Культовою Групою PATSYKI Z FRANEKA презентували відео на пісню #Stayathome

Уже кілька тижнів на всіх радіостанціях країни звучить англомовний сингл #Stayathome, який записали ведуча «Хто проти блондинок?» (Новий канал) Леся Нікітюк та український гурт PATSYKI Z FRANEKA. Така творча колаборація відбулася на підтримку всіх, хто дотримується карантину, і тих, хто вже втомився від нього.

– Приємно, що люди так легко підхопили цей сингл, – каже Леся. – Адже в пісні всі базові фрази – англійською: I stay at home, I do, Morning exercises… Трек став гімном карантину. Всі почали під нього прибирати в хаті та викладати відео у Tik Tok. Підключайтесь і ви до цього челенджу. Ми не дамо вам набрати зайву вагу під час карантину (усміхається).

Сьогодні ж відбулась презентація відеороботи на пісню #Stayathome:

– У кожного з нас сьогодні є день, ніч і тривога – білий, чорний і червоний, – розповідає фронтмен PZF Назар Худин Новому каналу. – Три базові кольори, як метафори сьогодення людини, яка так чи інакше зіткнулась з пандемією коронавірусу в світі.

Ведуча каже, що на таку відеороботу їх надихнули українці, які зараз перебувають у своїх домівках. Та активно проводять час із родинами, роблять зарядку, прибирають у хаті, вивчають англійську.

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Кліп було знято за дві години у старій будівлі на тлі чорної стіни в центрі Києва. Відео без декорацій та світла. Зняте на смартфон, відповідно до лейтмотиву сьогоднішнього дня.

Також PZF та Леся Нікітюк запустили челендж #staytohavetomorrow у соціальних мережах, який уже підтримали блогери, музиканти та селебритіз.

– Stay at home – така позиція має бути у кожного відповідального громадянина нашої країни, – каже Леся. – Хоч як би нам усім не було важко та сумно. Українцям треба триматися й не здаватися!