Олександр Педан сидів у буцегарні

У прямому ефірі з Олею Поляковою в Instagram ведучий Нового каналу розповів історію, про яку не знала навіть його дружина

Ведучий реаліті «Екси» Олександр Педан дуже законослухняний громадянин, але виявилося: йому також є, що приховувати.

– А для чого мені розповідати комусь, що я майже сидів, – з усмішкою каже він.

З «майже сидів» ведучий Нового каналу, звісно, переборщив, але тісно поспілкуватися з поліцейськими йому довелося.

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– Ніколи нікому не розповідав цю історію, – зізнався Олександр Педан під час прямого ефіру зі співачкою Олею Поляковою в Instagram. – Але випускний дев’ятого класу я провів у буцегарні. Попри те, що ми залишалися у школі до 11-го, відсвяткувати випускний з хлопцями все ж таки вирішили. Пішли в улюблений барчик Сергія Притули при в’їзді у Хмельницький. Не знаю, чи досі він там є.

Святкували хлопці недовго. Оскільки приїхала поліція й попросила їх звідти піти. Молодих і гарячих школярів так обурили дії правоохоронців, що вони ніяк не могли заспокоїтися.

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– Ми були дітьми, тому йшли і обзивали їх, – з усмішкою пригадав ведучий Нового каналу. – І виявилося, що вони все чули. Тож із принципу запхали нас у «бобік» і привезли в буцегарню. В одного хлопця знайшли газовий балончик і насварили ще й за це. У поліції ми просиділи десь чотири години, поки не приїхали батьки й не забрали нас. Виходили ми вже засвітла, тому свій світанок зустріли (сміється).

Олександр Педан також зізнався, що не впевнений, чи відома ця ситуація його дружині. І що переглянувши ефір, вона дізнається про нього багато цікавого.