Яка пісня увійде до саундтреку першого веб-серіалу Нового каналу? Віддай свій голос!

Голосуй за трек, який повинен прозвучати у крутому молодіжному проєкті

Новий канал продовжує пошуки пісень, які увійдуть до саундтреку його першого веб-серіалу! До 21 травня 2020 року на нашому сайті та у наших соціальних мережах проходить конкурс «Garage М’юзік». У ньому відвідувачі нашого сайту та підписники @novy_se.reals визначають своїх фаворитів. Щотижня в сторіс ти можеш підтримати свій улюблений трек лайком. Дві пісні, які наберуть найбільше голосів, стануть переможцями тижня. А в кінці травня на сайті Нового каналу (novy.tv) з восьми фіналістів оберуть одного переможця.

Другий тиждень голосування вже стартував! Дивися сторіс @novy_se.reals, аби не пропустити голосування. Постав лайк або дизлайк та виріш, яка композиція має шанс стати частиною першого веб-серіалу Нового каналу!

Переможців другого тижня конкурсу «Garage М’юзік» ми дізнаємося вже цієї неділі, 3 травня. А вже 21 травня стане зрозуміло, чи почуємо ми їх у першому веб-серіалу Нового каналу! Хочеш, аби твій трек прозвучав у веб-серіалі Нового каналу, скоріше заповнюй заявку та надсилай свою пісню! До фінального голосування залишилося всього два тижні!

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