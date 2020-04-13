Стас Шурінс став учасником конкурсу «Перші ластівки М’юзик»: Слухаємо треки тижні!

На старті третій тиждень конкурсу «Перші ластівки М’юзик», і нові чотири треки на голосуванні. Цього разу теж не обійшлося без вже добре відомих виконавців, і в боротьбу за право прозвучати у другому сезоні серіалу увірвався харизматичний Стас Шурінс.

Для конкурсу артист надіслав свій новий трек «Keep me in» і саме з цією композицією планує перемогти в «Перші ластівки М’юзик»! Що ж, вирішувати глядачам Нового каналу, адже голосування за кращий трек проходить в сторіс в Instagram @novychannel.

Нагадаємо, що в 2019 році Стас Шурінс, відомий українській публіці своєю участю в талант-шоу на ТБ, повернувся на сцену, і менше ніж за рік випустив одразу кілька нових треків і зняв свіженький кліп.

Але на цьому тижні, щоб стати кращим, Шурінсу належить обійти в конкурсі «Перші ластівки М’юзик, відразу три треки молодих українських виконавців і чи вдасться йому це – подивимося ближче до вихідних.

«Перші ластівки М’юзик» – це музичний конкурс, треки переможців якого прозвучать в серіалі «Перші ластівки». Конкурс проходить в кілька етапів в соцмережах і на сайті Нового каналу. Щотижня шляхом голосування в сторіс @novy.channel глядачі вибирають переможця тижні, а в кінці місяця на сайті Нового каналу (novy.tv) серед чотирьох переможців тижні – голосувати за переможця місяця.

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