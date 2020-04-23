Ведучий Нового каналу відреагував на міфи, що сіють паніку серед людей

Усі вже так давно мріють про високошвидкісний мобільний інтернет. Але кажуть, що через технологію 5G можна захворіти на коронавірус. Почувши таке, ведучий Нового каналу Сергій Притула глибоко вдихнув та зняв відео про «страшну правду» 5G для свого YouTube-каналу.

Виявляється, 22 січня бельгійський терапевт у місцевій провінційній газеті заявив, що 5G може викликати коронавірус. ЗМІ відразу підхопили цей інфопривід, і почалася паніка. В Україні навіть подали петицію на сайті президента України щодо припинення впровадження 5G. І тисячі людей вже її підписали.

– 5G – це лише новий стандарт зв’язку наступного покоління. От було 2G, потім – 3G, зараз – 4G, а буде 5G. Тобто це таке саме, як 4G, тільки швидше. Набагато швидше! 400 мгб/с! У мене зараз домашній інтернет стільки не видає. Чи є докази того, що ця технологія шкодить організму? Ні! Багаторічні дослідження показали, що 5G не має ні радіаційного, ні гіпнотичного, ні магічного впливу на організм людини, – підкреслив Сергій Притула.

Логіка людей така: у країні з 5G точно лютує коронавірус. Але ж, як говорить сам ведучий: «В Україні 5G нема, а коронавірус є!» Тож не ведіться на всілякі байки та обов’язково перевіряйте інформацію.

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