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Сергій Притула завів канал на YouTube

Відтепер ведучого Нового каналу можна буде побачити не лише на екрані телевізора! Сергій розповів про те, як з’явилася ідея створення свого проекту, і чому він завів канал тільки зараз

У головного YouTube-блогера Нового каналу Олександра Педана з’явився гідний конкурент. Сергій Притула завів власний канал і вже встиг опублікувати на ньому два ролика.

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– Ідея була вже давно, проте ніяк руки не доходили, – розповідає Сергій Новому каналу. – І ось трапився карантин. Який одним махом зарубав усі гастролі (частину концертів перенесено на квітень-травень, частину скасовано), а також усі зйомки на Новому. Вільного часу тепер вдосталь. А просто так сидіти вдома – нецікаво. Тому озброївся телефоном, креативом, азами монтажу і… вуаля, створив власний канал.

Ведучий розповів, який саме контент планує створювати для своїх підписників.

– Буду викладати туди відео, які підійматимуть людям настрій, – поділився Притула. – Зрештою, іноді є якийсь пласт думок, що потребує запису довгого відео. На Facebook люди не дуже полюблять довгі відоси. То чого думкам пропадати (усміхається).

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Крім пізнавально-розважальної місії Сергій переслідує благодійні цілі.

– Окрім цього я ще зареєструвався на Патреоні, це платформа для збору донатів, – розповів ведучий Нового каналу. – У мене завжди на горизонті є якісь проекти для волонтерства невійськового характеру. Але обмаль ресурсів. Тому з людською допомогою буду робити ще якісь хороші справи. Підписуйтеся, допомагайте, і будемо міняти світ на краще разом!

А ще ви можете побачити Сергія Притулу щосереди в нових випусках шоу «СуперІнтуїція» на Новому каналі

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