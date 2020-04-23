Ведучий Нового каналу зізнався, як одного разу втратив лік часу і не забрав доньку зі школи вчасно

Олександр Педан – не лише успішний телеведучий, а й батько двох дітей: 15-річної Лери і 3-річного Маріка. Зізнається: йому не завжди вдавалося балансувати між цими ролями. Народження старшої доньки якраз припало на старт його кар’єри, тому більшість часу Олександр Педан проводив на роботі, а вихованням маленької Лери займалася дружина. Якось ведучий Нового так забігався, що геть забув про доньку.

– Не забув, а провтикав, – з усмішкою виправдовується ведучий реаліті «Екси». – Я мав забрати Леру зі школи, але в мене було чимало клопотів, тож втратив лік часу. Приїхав лише за дві години. Всіх на той момент уже забрали, і Лера залишилися сама. Тож зустріла вона мене з круглезними очима.

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Подорослішавши, стверджує Олександр Педан, він почав завжди і в усьому на перше місце ставити свою сім’ю. Зараз у нього чудові стосунки з донькою – у них безліч спільних інтересів, і вони довірять одне одному. А з сином ведучий Нового каналу намагається не припускатися помилок минулого і уважно слідкує за його дорослішанням.