Ведучі тревел-реаліті Нового каналу «У кого більше?» і за сумісництвом подружжя – Макс Узол і Оля Манько – розповіли й показали, як зробити незвичайні спільні знімки, не виходячи з квартири

Оля і Макс точно знають, як не нудьгувати на карантині. Крім роботи, побутових справ і саморозвитку вони щосили креативлять. А щоб весело провести час і отримати оригінальні фото для соцмереж, ведучі вирішили влаштувати незвичну фотосесію.

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Ранкові танці, «вгадайка» та пісні під гітару: Яким був Insta-день із Максом Узлом та Олею Манько

– Ми з Олею вже й самі не знаємо, що публікувати в мережі, тому що сидимо вдома і свіжі фотки закінчилися, – скаржиться Макс Узол. – Тому нарили три ефектні ідеї для крутих фоток у домашніх умовах!

Ідея №1

– Нам необхідні: дві подушки, два ременя і два келихи, – пояснює Макс. – Затягуємо подушку ременем на поясі й беремо до рук келих – коктейльна сукня готова (сміється).

Ідея №2

– Виставляємо на телефоні серійну зйомку і, якщо нікому знімати, то ще й таймер на фото, – ділиться ведучий. – Дівчина хапає хлопця за горло, а той стрибає в момент фотографування. Виходить «дівчина-силач».

Ідея №3

– Виставляємо на телефоні режим панорами, – інструктує Макс. – Просимо дівчину усміхнутися, ведемо камеру далі до дзеркала й зупиняємо рух. Просимо дівчину скривити гримасу, яка відіб’ється у дзеркалі. Далі ведемо камеру до кінця дзеркала. Готово! І нехай друзі сушать голову, як ви все це зробили й відсипають лайки вагонами!