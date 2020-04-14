Video: Фінал! Всі дізнаються, хто друг! Анонс 7-8 серій «Перші ластівки» на Новому каналі

Дивіться онлайн Перші ластівки 7-8 серії АНОНС
Новий канал / Перші ластівки / Фінал! Всі дізнаються, хто друг! Анонс 7-8 серій «Перші ластівки» на Новому каналі
14 квітня

Фінал! Всі дізнаються, хто друг! Анонс 7-8 серій «Перші ластівки» на Новому каналі

Дивись 7 серію соціального проекту Перші ластівки 14 квітня, о 12:00, а 8 серію - в четвер, 16 квітня, о 12:00

«Перші ластівки» - це проект, заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. Молодіжний трилер «Перші ластівки» покаже без прикрашання небезпеки, яким щодня піддаються мільйони підлітків у всьому світі, а батьки і не підозрюють, наскільки страшна загроза нависла над їхньою родиною. Дивись перший трейлер «Перших ластівок» прямо зараз: історія вже почалася.

Фінал! Всі дізнаються, хто друг! Анонс 7-8 серій «Перші ластівки» на Новому каналі
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності