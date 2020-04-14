Дивись 7 серію соціального проекту Перші ластівки 14 квітня, о 12:00, а 8 серію - в четвер, 16 квітня, о 12:00

«Перші ластівки» - це проект, заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. Молодіжний трилер «Перші ластівки» покаже без прикрашання небезпеки, яким щодня піддаються мільйони підлітків у всьому світі, а батьки і не підозрюють, наскільки страшна загроза нависла над їхньою родиною. Дивись перший трейлер «Перших ластівок» прямо зараз: історія вже почалася.