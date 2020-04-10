У понеділок Новий канал запустив онлайн-проект «Insta-день з ведучими». Таким чином ми хочемо стати ближчими до своїх підписників та показати, як можна проводити час удома на карантині. Після Алли Костромічової марафон сторіз Нового каналу перейняли одразу двоє його ведучих. Сімейна пара тревел-журналістів Макс Узол та Оля Манько провели всю середу, 9 квітня, на сторінці @novychannel.

Вранці Instagram Нового каналу першим почав юзати Макс Узол. Він прокинувся раніше та намагався розбудити Олю, яка завжди спить довго. Підписники навіть встигли накидати варіантів, як можна це зробити. Найпопулярнішим було – вилити на Манько холодну воду. Але Макс вирішив спробував інші методи. Він лоскотав дружину, співав їй серенади під гітару, але спрацювала лише свіжозаварена кава.

Після кави тревел-ведучі вирішили провести зарядку. Оля взялася активно качати сідниці: махи ногами, підняття тазу та присідання. А Макс показав «пацанячу класику»: складочку на прес, скручування на боковий прес та віджимання з ногами на дивані.

Ведучі Нового каналу вважають, що карантин – не привід увесь день ходити дома в піжамі. Тому вони гарно вдягнулися та влаштували веселі танці під запальні ритми. Далі Макс та Оля влаштували вікторину на знання країн. Вони загадали по три країни та дали на кожну по три підказки.

Потім інстаграмери зіштовхнулися з типовою карантинною проблемою – закінчилися фоточки.

– Друзі, в нас біда! Фотки закінчилися, щоб постити в Instagram. Тупо немає нічого. Карантин – сидимо вдома, – бідкалися ведучі. – Тому ми поділимося з вами трьома геніальними ідеями, як зробити класні фотки у вашу інсту. Набиває контент. Для цього потрібен реквізит: келихи з випивкою, дві подушки, два пояси і дзеркало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_channel 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Результати своєї домашньої фотосесії Макс Узол та Оля Манько показали у пості Нового каналу. А вже о 19:00 пара ведучих вийшла у прямий ефір в Instagram Нового каналу.

Послухати, як Макс грає на гітарі та разом з Олею відповідає на запитання у прямому ефірі, можна у записі, який ми зберегли спеціально для тебе.

Video: Ранкові танці, «вгадайка» та пісні під гітару: Яким був Insta-день із Максом Узлом та Олею Манько У понеділок Новий канал запустив онлайн-проект Insta-день з ведучими. Таким чином ми хочемо стати ближчими до своїх підписників та показати, як можна проводити час удома на карантині. Після Алли Костромічової марафон сторіз Нового каналу перейняли одразу двоє його ведучих. Сімейна пара тревел-журналістів Макс Узол та Оля Манько провели всю середу, 9 квітня, на сторінці @novychannel.

– Друзяшки, ми неймовірно щасливі! Просто аж розпирає від того, що весь день ви провели з нами. Дякуємо вам за це. Дуже сподіваємося, що вам було цікаво, адже нам було класно з вами, – поділилися емоціями Макс та Оля після прямого ефіру.

І закінчили свій день тревел-ведучі ще однією «вгадайкою». Вони передали телефон, з якого вели Instagram Нового каналу, ще одному ведучому. І щоб підписники вгадали, кому саме, Макс та Оля дали три підказки:

Він – найспортивніший ведучий Нового каналу. Він – голос і верховний суддя «Хто зверху?». Він – засновник Всеукраїнського спортивного руху «Junior Z».

Упевнені, що ти вже здогадалася, хто з ведучих Нового каналу проведе Insta-день у неділю, 12 квітня. А якщо ні, то дізнавайся правильну відповідь вже сьогодні в соцмережах Нового каналу.

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