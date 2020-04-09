Олександр Педан разом із вчителями проводитиме уроки фізкультури онлайн

Ведучий Нового каналу та засновник Спортивного руху JuniorZ ініціював створення відеозанять для учнів

Окрім вивчення математики, хімії та української мови не менш важливо на карантині також рухатися. Тож Олександр Педан разом із командою свого Cпортивного руху JuniorZ ініціювали онлайн-уроки фізкультури для школярів.

– Уже два з половиною роки ми надихаємо вчителів робити їхні заняття цікавішими, дітей – більше рухатися і батьків грати в рухливі ігри з дітьми, – каже ведучий Нового каналу. – Тож коли оголосили карантин, а потім і продовжили його, ми подумали, що треба щось робити і з фізрою. Круто, що діти навчаються через Zoom та Skype, і на телебаченні також стартували онлайн-уроки. Та рухатись треба не менше, аніж учитися. Тож разом із командою JuniorZ ми взялися збирати відеоуроки найактивніших вчителів фізкультури з усіх куточків України та опрацьовувати цей матеріал.

Раз на день або два на YouTube-каналі JuniorZ виходитиме нове тренування від фізкультурників. А передувати йому буде фанап-зарядка від Олександра Педана або членів команди JuniorZ – професійних тренерів.

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Попередньо вирішили, що онлайн-уроки фізкультури проводитимуть до кінця квітня. А далі – в залежності від тривалості карантину.

– Ми прагнемо заохотити дітей займатися спортом систематично, – ділиться ведучий реаліті «Екси», – аби бути здоровими та активними. І сподіваємося, що інші вчителі фізкультури з цих уроків також візьмуть щось корисне для себе.

Перші уроки фізкультури – вже на YouTube-каналі JuniorZ