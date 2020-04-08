Вмикаєшся онлайн для робочих зустрічей та навчання у піджаку та білизні? Сьорбаєш каву під час спілкування по Zoom? Ну ти й екстремал!

Не варто ризикувати репутацією. Інколи ми не звертаємо уваги на нюанси поведінки, які можуть дратувати оточуючих та погіршувати ставлення до нас. Ведучий програми «Екси» Олександр Педан допоможе тобі залишатися профі під час дистанційної роботи чи навчання. Ось на що варто звернути увагу!

Топ-8 правил онлайн-поведінки від Олександра Педана

1. Обов’язково, якщо ви одягнули перед камерою верх, то одягайте й низ. Так, іноді ліньки. Але ніколи не знаєш, що станеться. Хтось постукає в двері, і доведеться встати або ж раптом захочете в туалет.

2. Якщо вже пішли в туалет, то телефон чи ноут брати з собою не обов’язково. Може трапитися оказія, і ви станете зі своїми колегами трішки ближчими.

3. Для того, щоб мати класний вигляд у кадрі, підкладіть під ноут кілька книжок, щоб камера була на рівні ваших очей. Скажемо «ні» другому підборіддю!

4. Не одягайтеся суперсерйозно. Правильний кежуал – це ок. Сорочка або футболка під піджак, якщо розмова ділова. Костюми одягати не треба. Якщо це шкільні заняття, то форму діставати теж не варто. Але без голого торсу. Педан — ваш особистий стиліст: розберу гардероб, дам поради. Звертатися в директ (жарт).

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5. Якщо плануєте ділову онлайн-розмову, постарайтеся зайняти чимось дітей. Якомога більше іграшок, мультик, попросити когось трохи проконтролювати це. Бо дитячий крик, сміх, сльози можуть збити з пантелику і ніяк не налаштують на правильний лад.

6. Прошарте, як налаштовуються програми заздалегідь. Завантажте Zoom, Skype, зареєструйтесь і десь за півгодини будьте готові ввімкнутися. Поважайте чужий час і не тупіть, бо це реально трохи бісить. Якщо не можете самі, попросіть дітей. Але підготуйтеся.

7. Попереджайте про свій дзвінок. Навіть якщо він на кілька хвилин, навіть якщо вам просто спитати, і навіть якщо це терміново. Ми ж усі зараз вдома. Може, ваш керівник у костюмі динозавра саме вмовляє дитину з’їсти ложку супу. Думаю, він ніяк не буде налаштований вирішити ваше питання. Попередьте хоча б за 10 хвилин.

8. Намагайтеся не їсти під час конференції. Гарячий бутербродик та кава почекають півгодини. Виняток – якщо домовилися всі випити разом чаю чи келих вина. А наминати борщик із салом під час робочої зустрічі – не найкраща ідея.

Зберігай ці лайфхаки від Олександра Педана та будь завжди на висоті.

Фото – @pedanos