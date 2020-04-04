Сьогодні о 14:30 у спецвипуску «Коронавірус. Нью-Йорк» ексклюзивно на Новому каналі журналіст Леонід Пашковський покаже, як американці справляються з пандемією

Після Китаю та Італії епіцентром пандемії коронавирусу став американський штат Нью-Йорк. Щодня кількість хворих зростає в геометричній прогресії, за добу вмирають сотні людей. Що зробила влада США, щоб врятувати людей від недуги, розповів Новому каналу журналіст Леонід Пашковський, який наразі перебуває у місті Нью-Йорк.

1.Тримають безпечну дистанцію. Через карантин центр Нью-Йорка спорожнів – там можна зустріти лише самотніх пішоходів і фотографів, яким випав рідкісний шанс зняти це місто порожнім. Але якщо хтось і виходить на вулицю, то тримається на відстані від інших людей.

– Без потреби намагаюся з дому не виходити. Але коли доводиться – дотримуюся безпечної дистанції. Навіть коли беру інтерв’ю, перебуваю на відстані, – розповів Леонід. – Без необхідності ніхто не контактує з незнайомцями.

2. Ходять у масках і рукавичках. Американці піклуються про власне здоров’я, надягаючи маски і одноразові рукавички під час виходів на вулицю. Маски потрібні для того, щоб випадково не вдихнути частинки з вірусом, а рукавички – щоб не торкатися руками забруднених поверхонь.

3. У магазинах регулюють прохідність. Продуктові – єдині магазини, які залишилися відчинені на період карантину. Біля них можна побачити величезні черги, але річ не в тому, що всі масово рвонули на закупи. Просто тепер покупців пускають всередину по черзі, щоб не допустити великого скупчення людей і мінімізувати ризик зараження коронавірусом. А під час очікування заборонено стояти ближче, ніж на два метри одне до одного.

4. У Центральному парку встановили мобільний госпіталь. У центрі Нью-Йорка поставили намети, які призначені для лікування хворих коронавірусом. Вони оснащені апаратами штучної вентиляції легенів для пацієнтів із ускладненнями.

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5. Метро їздить значно рідше, хоча влада США й не заборонила роботу громадського транспорту, метро стало їздити значно рідше. Для жителів Нью-Йорка це додаткова мотивація сидіти вдома, адже добиратися наземним транспортом в іншу точку міста можна півдня.

Однак дотримуються карантину аж ніяк не всі жителі Нью-Йорка. Порожній центр, але не Бруклін. Багато хто проводить цілі дні на вулиці, ризикуючи здоров’ям як своїм, так і оточуючих. Саме через це коронавірус так стрімко поширюється містом, перетворивши його на епіцентр пандемії.

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– Американцям варто було б себе трохи обмежити на період карантину. З темпами поширення вірусу в місті всім варто було б сидіти вдома, – розповів журналіст Нового каналу. – Ситуація щодня стає дедалі гіршою, а влада не вживає жорстких заходів, щоб проконтролювати дотримання карантину. Все обмежується рекомендаціями. Але, мені здається, варто було б проявити силу і волю в цьому питанні, оскільки багато хто не розуміє серйозності того, що відбувається.

Щоб не допустити такої ж ситуації в Україні, залишайтеся вдома і бережіть себе! А більше інформації про те, як Нью-Йорк переживає карантин, дізнайтеся у спецвипуску «Коронавірус. Нью-Йорк» у суботу, 4 квітня, о 14:30 на Новому каналі.