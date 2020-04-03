Ексклюзивно на Новому ви дізнаєтеся, що відбувається в епіцентрі коронавірусу в США з перших вуст у спецвипуску «Коронавірус. Нью Йорк»

Наприкінці березня епіцентром поширення коронавірусу стали Сполучені Штати Америки. В одному лише штаті Нью-Йорк кількість хворих перевищило кількість заражених у Китаї, де й почалася пандемія. Про те, що реально відбувається в багатолюдному Нью-Йорку, який закрили на карантин, розповість білоруський журналіст Леонід Пашковський в ефірі Нового каналу.

– Я давно планував на деякий час засісти в Нью-Йорку, але коли нарешті прилетів, життя в місті призупинилося через карантин, – каже Леонід. – Повернутися в рідну Білорусь поки що не можу, треба чекати кінця ізоляції. Дональд Трамп обіцяє, що до 12 квітня все закінчиться, але враховуючи, якими темпами в місті розростається епідемія, дуже сумніваюся.

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Лікарі прогнозують, що 80% населення штату Нью-Йорк захворіє, а лікарні вже працюють на межі місткості. Найстрашніше видовище на порожніх вулицях – мобільні морги, обладнані у великих вантажівках. Щоб уберегтися, люди масово кидають свої квартири і виїжджають в інші штати до родичів. Але налякав коронавірус не всіх.

– Місцеві ЗМІ невпинно пишуть, мовляв, те, що відбувається зараз, багато в чому перевершує за своїми наслідками 11 вересня. При цьому людей на вулицях дуже багато. Це Манхеттен порожній, оскільки туди всі на роботу їздили, а в Брукліні величезна кількість людей на вулицях. Сонце пригріло – люди повалили на природу, їдять, відпочивають, гуляють з дітьми. Судячи з усього, народ не до кінця розуміє, що зараз відбувається в світі, – розповів Леонід Новому каналу.

Який вигляд має Нью-Йорк без людей, які товари розбирають у магазинах найшвидше, і як працюють американці в умовах карантину – дивіться у спецвипуску «Коронавірус. Нью-Йорк» у суботу, 4 квітня, о 14:30 на Новому каналі.