Новий канал знімає проморолики… в Zoom

У рамках руху StarLightMedia #ЗалишайсяВдома Новий канал випустив серію роликів, знятих за допомогою Zoom

З початком карантину, введеного в середині березня через пандемію коронавірусу, популярність програми для відеоконференцій Zoom зросла в рази. Тепер у ній буквально «живуть» всі: там проходять не лише ділові зустрічі, шкільні уроки та онлайн-заняття з йоги, а й зйомки промороликів Нового каналу!

– Ідея Zoom-роликів народилася на перших креативних зборах відділу промо, які проходилв вгадайте, де? – усміхається керівник промовідділу Нового каналу Юрій Бондар. – Відеоконференції виявилися таким величезним полем для креативу, що ми не можемо зупинитися і постійно вигадуємо нові ідеї для відео!

Тепер ведучі «Хто зверху?» Леся Нікітюк та Сергій Притула можуть продовжити сперечатися і доводити один одному, хто ж крутіший – ді-вча-та чи му-жи-ки – сидячи по домівках.

– Все-таки простіше працювати з дому. Тут я можу просто вимкнути звук! – жартує ведучий Олександр Педан в одному з відеоанонсів в той час, як Притула і Нікітюк намагаються перекричати одне одного командними кричалками.

Передпродакшн, продакшн і постпродакшн роликів теж проходять в Zoom. Робота налагоджена настільки, що створюється враження, ніби зі знімального майданчика ніхто не йшов.

– Це виявилося простіше, ніж ми уявляли: наші ведучі – мегапрофі, і відразу вловили формат, – розповіла режисер Лера Коваленко. – А команда, яка працює над проектом, давно злагоджена і скучила за зйомками.

Найближчим часом ви побачите серію роликів не лише від ведучих «Хто зверху?», а й від інших зірок каналу.

– Ми не зупиняємося на «Хто зверху?» В роботі вже зйомки роликів для анонсування повтору серіалу «Перші ластівки», прем’єрних випусків «Аферистів в сітях» та «Ревізора»! – додає Ольга Балабан, директор з маркетингу Нового каналу. – З ведучою Аллою Костромічовою та експертами «Топ-моделі по-українськи» на днях знімаємо смішний ролик з рекомендаціями, що робити, залишаючись удома. Нам подобається результат зйомок рекламних роликів у Zооm: виглядає сучасно, свіжо. Але команда промо вже шукає нові фішки для зйомок промопроектів. Зараз мільйон можливостей і технологій для натхнення і творчості! Головне – не зупинятися і фантазувати!

Дивіться найкрутіше промо та улюблені проекти в ефірі Нового каналу!