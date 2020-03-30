Саме час відволіктися від кіно про епідемії і апокаліпсис та придивитись до рекомендацій ведучого Нового каналу

Кожен розважається на карантині по-різному, але найпопулярнішим способом провести час у домашньому ув’язненні є перегляд фільмів і серіалів. Хоча через коронавірус у світі виріс запит на кіно про епідемії, ми пропонуємо перейти на більш життєстверджуючі фільми від ведучого Нового каналу Сергія Притули.

1. Great Balls of Fire ( «Великі вогняні кулі»), 1989. Біографічний мюзикл про життя американського музиканта Джері Лі Льюїса. Головні ролі зіграли Денніс Квейд і Вайнона Райдер.

— Джеррі Лі Льюїс свого часу затикав за пасок самого Елвіса, а сам фільм — це дивовижна історія злету та падіння чувака, який у далекому 1957-му написав безсмертний хіт Great Balls of Fire, — сказав ведучий Нового каналу. — Спойлерити не буду, але фільм максимально рекомендую.

2. Man On The Moon («Людина на Місяці»), 1999. Комедійна біографічна драма про гумориста Енді Кауфмана, роль якого виконує Джим Керрі.

— Цей фільм переверне ваше уявлення про акторську майстерність Джима Керрі. У цьому кіно є один момент, який мене просто «порвав» і навіть подекуди впливав на мої рішення як креативного продюсера проекту «Хто зверху?», — говорить ведучий. Переказувати епізод не будемо, подивитися його ви можете у відео на YouTube-каналі Сергія Притули.

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3. Love Story («Історія кохання»), 1970. Сюжет цієї драми розгортається навколо роману багатого хлопця і бідної студентки, яка хвора на рак. Головні ролі зіграли Раян О’Ніл і Елі Макгроу.

— Це фільм, який треба було подивитися Вайноні Райдер перш ніж погодитися зіграти з Річардом Гіром у «Осінь у Нью-Йорку». Ось як треба грати смертельно хвору закохану дівчину, — каже Притула. — Вперше я подивися його, коли мені було десь 17, і відкрив у собі одну не надто приємну рису: виявляється, я можу плакати під час перегляду кіно! Love Story — це надзвичайно сльозогінний фільм про любов, яка сильніша навіть за смерть.

4. «Пропала грамота», 1972. Фільм у жанрі роуд-муві, знятий за мотивами повісті Миколи Гоголя «Пропала грамота». У головній ролі – Іван Миколайчук.

— Цей фільм, завдяки сценаристу Івану Драчу, наповнив словниковий запас українців десятками цитат, — стверджує Притула. — Я переглядав цей фільм разів 20, але тільки коли мені виповнилося 30, я зрозумів, який таємний код зашитий у цьому фільмі. Коли козаки замовили два відра горілки, у кадрі з’являється третій герой, який каже: «І бочечку пива». Знаєте, хто це сказав? Чорт! То що ж сказано і наказано наступним поколінням українців? Що пиво з горілкою — то від сатани!

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5. «Жила-была одна баба», 2011. Фільм про російське село в 1909-1921 роках, про громадянську війну і Тамбовське повстання, показаних очима селянки.

— І тут у декого полізли очі з орбіт: Притула рекомендує російський фільм? Так, панове, і роблю це свідомо. По-перше, фільм реально добре знятий. По-друге, завдяки йому ви зрозумієте, чому нам якнайшвидше треба рухатися на захід, — підсумував ведучий Нового каналу.