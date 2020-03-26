Як повернути гроші за квитки, тур і житло: поради ведучого Нового каналу

Закриті кордони, скасовані авіарейси, туристичні поїздки та бронь у готелях – з такими проблемами зіткнулися люди по всьому світу. Ведучий тревел-реаліті Нового каналу «У кого більше?» Макс Узол поділився порадами, як повернути гроші, витрачені на квитки та бронювання житла

Авіаквитки

За словами ведучого, якщо про скасування рейсу ви дізналися за два тижні, то, крім повної вартості квитка, авіакомпанія має виплатити компенсацію в розмірі 250 €. Однак Максим відразу уточнив, що під час карантину на таку виплату сподіватися не варто.

Якщо рейс випав на дати карантину, авіакомпанія інформує пасажирів про його скасування і повідомляє, що необхідно робити, і куди звернутися.

– Якщо авіакомпанія так і не зв’язалася з вами, треба написати їм на електронну пошту або зателефонувати, – пояснює Узол. – Для цього підготуйте номер бронювання, прізвища та паспортні дані пасажирів.

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Перша опція, яку через карантин пропонують авіакомпанії, – поміняти дату вильоту. Зазвичай це можна зробити безкоштовно один раз. Друга опція, яка найбільш популярна, – повернення коштів. Більшість копаній після запиту повертають 100% вартості квитка. Так відбувається в Ryanair, МАУ, Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates. А от Wizzair повертає на віртуальний рахунок на наступний переліт цілих 120%.

– У SkyUp все складніше, – уточнює ведучий. – Вони повертають гроші за тарифом, і це далеко не 100%. Адже два з трьох тарифів взагалі не передбачають повернення оплати за анульований квиток.

Як повернути гроші за житло?

– Великі готелі зазвичай легко повертають гроші за проживання, – каже Макс. – У них така політика турботи про клієнта. А ось із дрібними – проблема. Вони діють на свій розсуд. Мій колега мав жити у Стокгольмі в дні карантину, як раз в невеликому готелі. Звісно, він не полетів, а готель відмовився повертати оплату. Навіть адміністрація Booking, через який замовляли житло, не змогла вплинути на власників. І тут вже нічого не вдієш. Форс-мажор. Ніхто не хоче втрачати гроші.

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У такому випадку Макс радить дивитися умови скасування житла. Щоб можна було забрати хоча б частину грошей. Якщо ви бронюєте житло за тарифом non-refundable, то при скасуванні ніхто грошей не поверне. Дуже легко повертають гроші ті, хто замовляв житло через Airbnb. Причому навіть комісію сервісу. Тобто, всі 100%.

Як повернути гроші за тур?

– Тут уже треба читати договір, – пояснює ведучий. – Все залежить від того, як ви домовилися з туроператором. Річ у тім, що через форс-мажор (а карантин ним і є) туроператори можуть і не повертати гроші. Ось так. Це законно. Але вони зобов’язані організувати вам відпочинок після того, як карантин закінчиться. Це теж за законом. Ось тільки тоді вартість вже може трохи змінитися. Тому читайте договір і завжди самі враховуйте ризики – бронювати поїздку чи ні.