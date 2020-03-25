Нікітюк, Плакидюк, Кензов та інші зірки показали домашні «офіси»

Більшість українців на час карантину вирушили працювати по домівках. «Надомники» розділилися на дві армії: комусь подобається, що в будь-який момент можна прилягти відпочити на улюблений диванчик, а хтось, навпаки, сумує за офісними буднями. Зірки Нового каналу під час самоізоляції теж облаштували свої робочі місця

Олег Кензов, ведучий «Кохання на виживання»

– Я от купив собі ігрову приставку, – поділився Олег. – Збирався останні років п’ять, але через відсутність вільного часу все ніяк не виходило. Тепер сиджу вдома і граю в ігри. Так вийшло, що тепер це і є моє робоче місце (вся робота в телефонному режимі). А розспівуюся просто під час ігор.

Сергій Нікітюк, експерт проекту «Топ-модель по-українськи»

– Нещодавно я повернувся з Валенсії (куди вирушив ще до того, як вірус дістався Іспанії). І відразу пішов на карантин. Тож моя самоізоляція триває вже другий тиждень. За цей час я до неї пристосувався: поїхав за місто і облаштував своє робоче місце з видом на сосновий ліс.

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За словами Сергія, у нього з’явилися нові традиції – після сніданку та вечері експерт ТМПУ гуляє у лісі.

– Найбільший дискомфорт – відсутність живого спілкування, – скаржиться Нікітюк. – Але ми з колегами регулярно спілкуємося під час робочих конференцій у Zoom та у всіляких чатах.Частіше телефоную батькам, адже їхнє самопочуття – найважливіше питання цих днів. Зараз потрібно зберігати тверезий розум, не піддаватися паніці. Упевнений, що вірус змусить людство переглянути ставлення до багатьох важливих аспектів життя. Давайте залишатися людьми – назавжди забудемо про Санжари, про ненависть і злобу.

Анастасія Кошман, ведуча тревел-реаліті «У кого більше?»

– Удома в мене два робочих місця, – ділиться ведуча. – Зараз улюблене – на балконі. Одягаю курточку, теплі шкарпетки і працюю. Коли замерзаю, перебираюся в ліжко. Під рукою завжди пакетик з горішками і сухофруктами. Я не люблю працювати, просто сидячи за столом.

Соня Плакидюк, експерт проекту «Топ-модель по-українськи»:

– Я працюю з дому вже років 15, – зізнається Соня. – І зараз як ніколи нагодився мій навик фрилансера – планувати свій час. Я знаю, як складно перший час працювати вдома – ліжечко на відстані витягнутої руки. Зате тепер усі люди нарешті зрозуміють, що це не легше, ніж їздити в офіс. Тут потрібен дуже високий навик самоорганізації. Тим більше що, по суті, фрилансери на роботі цілодобово.

Костянтин Трембовецький, учасник Improv Live Show

– Більшість підручників зі сценарної майстерності починаються з поради «купіть зручне крісло», – усміхається артист. – Не читав жодного підручника про життя на карантині, але думаю, що вони починаються з того ж. Для мене як сценариста, в принципі, нічого не змінилося – як сидів і писав, так сиджу і пишу. Але з’явилася жорстка потреба в зручних меблях. Тому потрібно більше рухатися, робити вправи і зміцнювати спину. Вводимо в Google «як стати сексі за сім днів» і робимо все, як у відео, які вам запропонують. Неважливо, яке відео. Будь-яка активність – уже корисно.

Оля Манько і Макс Узол, ведучі тревел-реаліті «У кого більше?»

– Не думали, що працювати вдома так важко, – зізнаються ведучі (Оля і Макс – одружені, прим. ред.). – Звикли, що життя кипить і вирує. Хочеться кудись бігти, їхати, бачитися з друзями, обійматися. Дуже сподіваємося, що все це швидко закінчиться, і всі будуть здорові. А поки що робіть усе, що від вас залежить, щоб прискорити цей процес: не виходьте з дому в людні місця без потреби, мийте руки, не чіпайте нічого на вулиці, не торкайтеся обличчя і не створюйте паніку. Ми намагаємося переключитися в режим карантину і використовувати цей час максимально корисно. І вам радимо.

Зірки також приєднуються до флешмобу Нового каналу #залишайсявдома, закликаючи всіх дотримуватися карантину і не виходити на вулицю без особливої потреби.