Ще одна ведуча Нового – Анна Олицька – поділилася враженнями від мандрівки на Острів свободи

Майже в один час на Кубі побували відразу дві ведучі Нового каналу – Олена-Крістіна Лебідь («Аферисти в сітях») та Анна Олицька («Заробітчани»). Остання вирушила на острів разом зі своїм восьмирічним сином Тимофієм.

– Я мріяла побувати на Кубі, але лише в рамках робочого відрядження, – з усмішкою розповідає Олицька. – Та коли турагент запропонував нам її для відпустки, подумала: чому б ні. Туди якраз відкрили прямі перельоти, і була можливість взяти готель за системою «Все включене». Для відпочинку з дитиною це дуже важливо.

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Однак потрапивши на Кубу, ведуча Нового каналу пошкодувала про своє рішення. Її збентежили відсутність сервісу, дефіцит у магазинах та антисанітарія.

– Перший вечір ми плакали, – згадує Анна. – Система «Все включене» на Кубі відрізняється від тієї, яка є, приміром, у Туреччині. І не важливо, обрав ти готель із чотирма зірками чи з п’ятьма, та хоч із шістьма, всюди панує антисанітарія! Кубинці звикли готувати руками, без рукавичок. Вони їли руками і паралельно викладали млинці на тарілку. Але «добили» мене таргани, які лазили на столах поряд із їжею. У цей момент я зрозуміла: наступні дні ми, мабуть, голодуватимемо.

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Коли негативні емоції трохи вщухли, Анна Олицька змогла розгледіти також переваги Куби.

– У перших два дні я безперервно повторювала, що востаннє на Кубі, – ділиться враженнями ведуча Нового каналу. – Але зараз можу сказати – однозначно, ні. По-перше, На Кубі просто неймовірно красивий океан, хоча б заради нього треба повернутися. По-друге, нас «підкупили» місцеві – усі вони дуже відкриті, привітні та щасливі (це дуже відчувалося). А, по-третє, ми ще стільки місць на острові не побачили, що обов’язково потрібно надолужити.

Але в найбільшому захваті від Острова свободи, каже телеведуча, залишився її син:

– Тімі настільки сподобалося, що на Кубі все старе! І одного дня він заявив, що хотів би залишитися (сміється).