Юлію Панкову чоловік називає «маніяком обіймашок», а Олег Кензов вважає дотики до близьких святими

21 січня – хороший привід зайвий раз притиснутися міцніше до коханих і нагадати їм про свої почуття. Адже сьогодні відзначають День обіймів. Спеціально до свята зірки Нового каналу розповіли про любов «попритискатися».

Юлія Панкова, ведуча «Ревізор Х»

– Обійми для жінок просто необхідні! Під час них виділяється гормон окситоцин. Я називаю його гормоном «обіймашок», материнства, ніжності. Він дуже важливий для організму. Тому жінкам обов’язково потрібно притискатися до близьких кілька разів на день. Учені стверджують, що людині для щасливого життя необхідно за добу обійматися більше 12 разів! Найгарячіші обійми – з мамою та чоловіком. Коханий взагалі називає мене «маніяком обіймашок».

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Я дуже люблю притискатися до близьких, але це якісно. Обійми мають бути «серцем до серця», тривати 2-3 секунди, а ще краще спільно зробити 3-4 дихання. Тоді ви обміняєтеся енергією.

Олег Кензов, ведучий «Кохання на виживання»

– Обійми для мене – все! Це дуже важливо й інтимно. Я вважаю їх святими. Адже вони впливають навіть на соціалізацію дитини. Якщо малюка не обіймати, він починає боятися людей, стає замкнутим, жорстоким і інакше сприймає навколишній світ. Тому дуже важливо проявляти ласку до дитини.

Мені здається, що найтепліші обійми в житті – з мамою, з донькою, з батьком, особливо після тривалого розставання. Іноді я думаю про ті обійми, які вже неможливо реалізувати. Якби був живий дідусь, якого я дуже люблю, я б міцно-міцно обійняв його.

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Страшенно люблю обійматися, навіть більше, ніж цілуватися (сміється). І роблю це дуже часто.

Мальвіна Чукля, переможниця «Топ-моделі по-українськи»

– Для мене обійми – життєва необхідність. Чесно. У нашій родині це цілий ритуал, який називається «обіймашки». Ми регулярно практикуємо їх із чоловіком та дитиною (сміється). Думаю, тактильний контакт краще за будь-які слова може виразити любов, підтримку і прийняття людини, яка знаходиться поруч. Я не скупа на обійми, але найкомфортніше мені з рідними та близькими. Це так круто, коли можна заплющити очі, нічого не говорити, а просто «зануритися» в кохану людину.

Одні з пам’ятних обіймів сталися зі мною на фіналі «Топ-моделі по-українськи». Коли Алла Костромічова вимовила моє ім’я, а потім обійняла мене. Так тепло і хвилююче! А потім до мене прибігли дівчата, підскочив чоловік, слідом на подіум вийшла вся сім’я. Скільки обіймів було в той момент! І скільки щастя!