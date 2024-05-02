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«Є два секрети приготування»: запашна сирна паска від Алекса Якутова

Сирна паска: рецепт приготування від Алекса Якутова

Майстер кулінарної справи також розповів, що варто додати в страву для нереального аромату

5 травня українські православні віряни відзначатимуть Великдень. Тож господині шукають цікаві й легкі рецепти страв, якими можна здивувати близьких. Шеф, експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов вирішив допомогти з пошуком і поділився смачним рецептом сирної паски.

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– Є два простих секрети приготування ідеальної сирної паски. Найголовніше: потрібно підібрати жирний, з насиченим смаком кисломолочний сир. І обов’язково двічі протерти його через сито, тоді сир стає однорідним і хорошим за текстурою. Якщо хочете зробити сиркову масу, то можна й 4-5 разів. І також важливо правильно приготувати заварний крем, – зазначає Алекс Якутов. – А ще я обожнюю італійські цукати, тому раджу додавати їх у паску. Ніколи не купую ці солодощі на базарі. Краще заздалегідь замовити в інтернет-магазині. Можете обрати апельсинові – вони дадуть неперевершений аромат.

Сирна паска: рецепт приготування від Алекса Якутова

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний 9% жиру – 300 г
  • цукор – 70 г
  • жовтки – 60 г
  • вершки 33% жиру – 155 г
  • вершкове масло – 100 г
  • цукати – 170 г
  • лайм або лимон – 1 шт.

Приготування паски:

  1. Спочатку приготуйте заварний крем. Змішайте в невеличкій каструлі 40 г цукру, вершки і жовтки. Поставте ємність на маленький вогонь. Постійно помішуйте силіконовою лопаткою, доки не підніметься температура, і крем не почне загущуватися. Важливо! Не потрібно доводити крем до кипіння. Тобто коли з каструлі починає йти пара, перемішайте масу, і зніміть ємність з плити. Знову перемішайте. Крем має бути текстурним і густим. Залиште його охолоджуватися.
  2. За бажанням, додайте цедру лайма або лимона, натерши її на дрібну тертку. Всипте в ємність з кремом і ретельно перемішайте.
  3. Перетріть кисломолочний сир через сито двічі. Покладіть його в середню миску. Вилийте остуджений крем в сир і перемішайте.
  4. До розм’якшеного вершкового масла додайте 30 г цукру. Збийте вінчиком або міксером в мірному стакані. Маса має стати м’якою, як крем. Влийте до ємності з сиром і заварним кремом.
  5. Додайте до сирної маси цукати й ретельно перемішайте.
  6. Візьміть спеціальну форму для маленької паски. Середину встеліть харчовою плівкою. Викладіть масу в форму і постукайте, щоб маса добре по ній розійшлася. Потім замотайте харчовою плівкою паску разом із формою. І відправте в морозилку щонайменше на ніч.
  7. Наступного ранку дістаньте пасочку з морозилки, акуратно зніміть плівку й розморозьте. Так у вас страва не буде вологою, а вийде дуже кремовою, наче чизкейк.

Смачного свята!

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