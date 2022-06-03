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Сочевичний суп: корисний рецепт від фіналістки СМПУ Віки Маремухи

Сочевичний суп: рецепт покроковий від фіналістки СМПУ Віки Маремухи

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Суп із сочевиці — страва цікава. На смак він незвичайний, швидко та надовго тамує голод, при цьому не шкодить фігурі! Переконайтеся самі, приготувавши його за рецептом фіналістки другого сезону реаліті «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Віки Маремухи.

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Сочевичний суп: рецепт покроковий від фіналістки СМПУ Віки Маремухи

Інгредієнти:

  • червона сочевиця — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томат — 1-2 шт.;
  • вода — 400-500 мл;
  • олія — для смаження;
  • сіль, перець, куркума — за смаком;
  • сметана — для подачі.

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Спосіб приготування:

  1. Цибулю наріжте напівкільцями. Моркву почистіть та натріть на крупній тертці. З томатів зніміть шкірку та подрібніть їх. Підсмажте овочі в розігрітій з олією сковороді.
  2. Додайте сіль, перець, куркуму й тушкуйте три хвилини.
  3. Промийте сочевицю та додайте її до овочей. Тушкуйте все разом ще п’ять хвилин.
  4. Додайте воду та варіть до готовності крупи — вона має почати розварюватися.
  5. Подрібніть суміш блендером. Суп готовий! Щоб було смачніше, подавайте його зі сметаною.

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