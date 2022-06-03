Сочевичний суп: рецепт покроковий від фіналістки СМПУ Віки Маремухи

Учасниця модельного реаліті Нового каналу розповіла, що готує під час вагітності

Суп із сочевиці — страва цікава. На смак він незвичайний, швидко та надовго тамує голод, при цьому не шкодить фігурі! Переконайтеся самі, приготувавши його за рецептом фіналістки другого сезону реаліті «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Віки Маремухи.

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Інгредієнти:

червона сочевиця — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

томат — 1-2 шт.;

вода — 400-500 мл;

олія — для смаження;

сіль, перець, куркума — за смаком;

сметана — для подачі.

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Спосіб приготування: