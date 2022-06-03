Сочевичний суп: рецепт покроковий від фіналістки СМПУ Віки Маремухи

Картину Макса Барських представлять разом із Banksy на виставці «The LIITA Effect» у Лос-Анджелесі
Учасниця модельного реаліті Нового каналу розповіла, що готує під час вагітності
Суп із сочевиці — страва цікава. На смак він незвичайний, швидко та надовго тамує голод, при цьому не шкодить фігурі! Переконайтеся самі, приготувавши його за рецептом фіналістки другого сезону реаліті «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Віки Маремухи.
Кабачкові оладки: простий і смачний рецепт від фіналістки «Супермоделі по-українськи» Віки Маремухи
Інгредієнти:
Простий рецепт ніжних панкейків з манки: І жодних грудочок!
Спосіб приготування: