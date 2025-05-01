Дивіться онлайн новий випуск реаліті-шоу Мамо, ваш вихід! 2025 від 01.05.2025 на сайті Нового каналу, де на вас чекає ревізія, яку неможливо спрогнозувати!

Героїня цього випуску проєкту Мамо, ваш вихід! 2025 – яскрава, незалежна та рішуча модель Поліна, яка наважилася зробити крок назустріч своїй свекрусі Вікторії. У квартирі Поліни вперше побуває свекруха, яка досі не сприймає її як повноцінну частину родини. Ба більше, Вікторія не приховує, що в її серці досі залишається місце для колишньої невістки, яка народила їй онука. А от Поліна – просто нова жінка сина.

Однак героїня проєкту Мамо, ваш вихід! 2025 не збирається здаватись. Але чи вистачить Поліні сил і терпіння? Чи готова її свекруха почути правду, на яку закривала очі багато років? І чому свекруха Вікторія так наполегливо тримається за минуле? Відповіді на всі ці запитання вже чекають на вас! Дивіться онлайн реаліті-шоу Мамо, ваш вихід! 2025 випуск 16 від 01.05.2025 на сайті Нового каналу та дізнайтеся всі сімейні таємниці цієї родини!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Дивитись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 15 випуск