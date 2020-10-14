Не пропусти продовження справжньої комедії! Дивись онлайн український серіал Любов, як вона є 2025 3 серія від 14.10.2025 на сайті Нового каналу. Насолоджуйся яскравим гумором шалених сімей.

У 3 випуску ситкому Любов, як вона є Валентин Захарович та Ольга Олегівна ні дня не можуть прожити без суперечок. Чоловікові не можна навіть спокійно скористатися дезодорантом, як кохана дружина відразу нагадала, що Інна говорила про руйнування озонового шару таким чином. Але Валентин також знайшов на що натиснути, косметика Ольги ще більш шкідлива для екології! Він вважає, що її можна замінити на органіку: бурячки на щічки, капусточку під очі, сметанку на лоба. Загалом відправив жінку відразу взяти і лягти пикою в борщ. Вони хоч хвилину можуть нормально говорити? Які шалені моменти кояться в інших членів родини? Дізнайся відповіді на всі запитання – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 3 серія від 14.10.2025 на сайті Нового каналу.

Дивитись онлайн Любов, як вона є

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025 2 серія