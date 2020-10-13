13 жовтня

Нові шалені пригоди трьох родин! Любов, як вона є 2025. Серія 2

Життя цієї родини — це не просто історія, а справжнє шоу без сценарію. У 2 серії серіалу Любов, як вона є ти поринеш у нову хвилю щоденних пригод, які здаються знайомими кожному.

Оксана щоранку веде війну не з дітьми, а з цілою маленькою армією. Три малюки, що постійно все гублять, вигадують і плутають, та чоловік, який ніяк не може знайти навіть зубну пасту — ось справжнє поле битви за спокійний ранок. Четверта дитина у вигляді чоловіка додає ще більше кумедного хаосу.

У той же час у ситкомі Любов, як вона є 2025 у молодят Антона та Наталі починається спокійний ранок… який швидко перетворюється на дивний момент після зізнання Антона про сумного їжачка з його сну. Одне слово — натяк зрозумілий. А тим часом Інна приголомшує батьків новиною — у неї з’явився хлопець. Гарний, розумний, ідеальний — але знайомство з родиною ще попереду. І щось підказує, що без комедії тут не обійдеться.

Дивись онлайн серіал Любов, як вона є 2025 2 серія від 13.10.2025 на сайті Нового каналу — нова порція сміху, любові та кумедних сімейних сюрпризів чекає на вас!

