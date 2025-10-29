Дивись просто зараз продовження українського серіалу Любов, як вона є 2025 22 серія від 29.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові пригоди шалених сімейок.

У сім’ї Оксани в комедії Любов, як вона є 2025 22 серія час ігор. Усі члени родини сіли за спиною Мішані та почали видавати звуки різними предметами, які хлопчик мав вгадати. Спочатку чашка з ложкою, потім клацання пальцями від мами, ножиці, але останній звук обірвав гру. Старший син почав хлопати руками, а Міша сказав, що це звук із кімнати мами і тата, коли вони думають, що їх не чути. Оксана та Сергій дуже рознервувалися та швидко перевели тему. Запропонували помалювати чи пограти у квача. Якщо ви думаєте, що діти нічого не бачать і не чують, то ви дуже помиляєтесь. Дізнайся чим закінчиться ця гра – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 22 серія від 29.10.2025 на сайті Нового каналу.

