В семье Оксаны в комедии Любов, як вона є 2025 22 серия время игр. Все члены семьи сели за спиной Мишани и начали издавать звуки разными предметами, которые мальчик должен был угадать. Сначала чашка с ложкой, затем щелчки пальцами от мамы, ножницы, но последний звук прервал игру. Старший сын начал хлопать руками, а Миша сказал, что это звук из комнаты мамы и папы, когда они думают, что их не слышат. Оксана и Сергей очень нервничали и быстро сменили тему. Предложили порисовать или поиграть в квача. Если вы думаете, что дети ничего не видят и не слышат, то вы очень ошибаетесь. Узнайте, чем закончится эта игра – смотрите онлайн комедию Любов, як вона є 2025 22 серия от 29.10.2025 на сайте Нового канала.

