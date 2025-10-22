22 жовтня

Нове амплуа Інни Любов, як вона є 2025. Серія 14

Дивись просто зараз продовження українського серіалу Любов, як вона є 2025 14 серія від 22.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові пригоди шалених сімейок.

У 14 серії комедії Любов, як вона є Валентин Захарович верне носа від сніданку, який пригодувала Ольга Сергіївна. Та думає, що ж буде краще: бути отруєним чи голодним. Тим часом до цієї дискусії на кухні долучилася Інна, яка також не хоче їсти, але питиме смузі. Бо здорова їжа допомагає очиститися і відкрити чакри. Валентин Захарович вирішив першим спробувати смузі і закинув у блендер сніданок разом із чаєм. Звучить і виглядає, як справжня гидота, а на смак ще гірше. За словами чоловіка: лайно, воно і перемелене лайно. Які ще пригоди чекають на героїв? Дізнайся всі подробиці – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 14 серія від 22.10.2025 на сайті Нового каналу.  

