22 октября

Новое амплуа Инны Любов, як вона є 2025. Серия 14

Смотри прямо сейчас продолжение украинского сериала Любов, як вона є 2025 14 серия от 22.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые приключения сумасшедших семей.

В 14 серии комедии Любов, як вона є Валентин Захарович отворачивается от завтрака, который приготовила Ольга Сергеевна. И думает, что же будет лучше: быть отравленным или голодным. Тем временем к этой дискуссии на кухне присоединилась Инна, которая также не хочет есть, но будет пить смузи. Потому что здоровая пища помогает очиститься и открыть чакры. Валентин Захарович решил первым попробовать смузи и бросил в блендер завтрак вместе с чаем. Звучит и выглядит, как настоящая гадость, а на вкус еще хуже. По словам мужчины: дерьмо, оно и перемолотое дерьмо. Какие еще приключения ждут героев? Узнай все подробности – смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 14 серия от 22.10.2025 на сайте Нового канала.

