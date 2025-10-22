22 жовтня

Як змусити дітей негайно сісти за стіл? Любов, як вона є 2025. Серія 13

Дивись просто зараз серіал Любов, як вона є 2025 13 серія від 22.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові шалені історії. Не пропусти!

У 13 серії ситкому Любов, як вона є 2025 Наташа відправляє в магазин Антона і дає йому звичайний список продуктів, проте в ньому ще є два шоколадних круасана. Чоловік нагадав коханій, що вона буквально вчора заборонила купувати їй солодке. Дружина говорить, що просто вчора була інша Наташа – із комплексами і заморочками, а сьогодні вона обирає приймати себе такою, яка вона є. Проте Антон невблаганний, дотримується перших домовленостей і не ведеться на ці провокації. Хто ж переможе у цій боротьбі – угода і благання? Дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 13 серія від 22.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі подробиці. 

