22 октября

Как заставить детей немедленно сесть за стол? Любов, як вона є 2025. Серия 13

Смотри прямо сейчас сериал Любов, як вона є 2025 13 серия от 22.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые безумные истории. Не пропусти!

В 13 серии ситкома Любов, як вона є 2025 Наташа отправляет в магазин Антона и дает ему обычный список продуктов, однако в нем еще есть два шоколадных круассана. Мужчина напомнил любимой, что она буквально вчера запретила покупать ей сладкое. Жена говорит, что просто вчера была другая Наташа – с комплексами и заморочками, а сегодня она выбирает принимать себя такой, какая она есть. Однако Антон неумолим, придерживается первых договоренностей и не ведется на эти провокации. Кто же победит в этой борьбе – соглашение и мольбы? Смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 13 серия от 22.10.2025 на сайте Нового канала и узнай все подробности.

Смотреть онлайн Любов, як вона є

Смотреть онлайн Любов, як вона є 2025

Смотреть онлайн Любов, як вона є 2025 12 серия

Новый каналЛюбов, як вона є2025
22 октября
22 октября
21 октября
