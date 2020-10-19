Дивись онлайн тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 1 випуск від 19.10.2020 на сайті Нового каналу та разом із Лесею Нікітюк і Богданом Богдановичем відкрий для себе рідну Україну по-новому!

Хто ж знав, що 2020 рік неофіційно проголосять роком подорожей Україною. Думаєш, рідні простори не мають чим здивувати? Ти помиляєшся! Леді Ле проклала для тебе дивовижні та небанальні тревел-маршрути Україною. Гарантуємо, ти ще довго не захочеш подорожувати за кордоном.

У 1 випуску шоу Le Маршрутка 2 сезон жовтий Богдан разом із Лесею Нікітюк і Богдановичем занесе до таємничих і містичних Карпат. Шум річок, бризки водоспадів, магічний шелест смерек і п’янке гірське повітря… Справжнісіньке місце сили, яке щороку манить тисячі туристів. Але Леді Ле не піде звичними тревел-маршрутами. Вона покаже тобі небанальні Карпати! Ведуча познайомиться зі справжніми пастухами та дізнається секретний рецепт сиру, стане грибарем і посадить кілька ялинок, аби зберегти красу та природу Карпат. Окрема сторінка історії – екстрим. Тут нерви Леді Ле будуть на межі… Більше подробиць дивись онлайн у тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 1 випуск від 19.10.2020.

Дивитися онлайн Le Маршрутка 1 сезон