Новий канал>Пара на мільйон>Новини

Леся Нікітюк закрила прихисток для вимушених переселенців

Леся Нікітюк закрила прихисток для вимушених переселенців

За чотири місяці ведуча Нового каналу допомогла трьом тисячам людей, які змогли вирватися з гарячих точок

У перші дні повномасштабної війни Леся Нікітюк відкрила центр для вимушених переселенців у школі на рідній Хмельниччині. Чотири місяці ведуча Нового каналу приймала українців, які залишили свої домівки в пошуках безпечнішого місця, допомагала їм з продуктами та речами, шукала новий дім. Але настав час прощатися.

Related video

Леся Нікітюк закрила прихисток для вимушених переселенців

— Наш прихисток закривається! Основна причина — суттєво зменшився потік людей. А ті, хто жив у нас, вже знайшли собі нові домівки. За чотири місяці ми надали тимчасовий прихисток і забезпечили всім необхідним майже 3000 дорослих людей, 320 дітей і 84 тварини, — підсумувала Леся.

Шахраї обманюють українців від імені Лесі Нікітюк: ведуча попередила про аферу

«Мене мали побачити в ролі героїні серіалу»: від чого Леся Нікітюк відмовилася через війну

За час роботи прихистку його працівники бачили багато сліз і радості. Кожен з них пропускав всі історії через себе.

Леся Нікітюк закрила прихисток для вимушених переселенців

— Хочу подякувати всьому колективу школи. Валентина Федорівна працює 55 років у шкільній їдальні. Саме вона відповідала за смачне меню. Завідуюча гуманітарним складом, яка завжди на боці чистоти та порядку — Олена Петрівна. Сергій Петрович — директор школи. Він один з організаторів прихистку і роботи всього колективу. Вручив мені грамоту… Не треба було, але приємно, — розповіла ведуча Нового каналу. — Наші дівчата зустрічали вимушених переселенців вдень і вночі. Вони чергували цілодобово! Розселяли людей, знаходили житло, проводили заходи та уроки для дітей. Бо серед них — найкращі вихователі, педагоги і просто великодушні люди. Дякую, низький уклін!

новини нк новости пара на мільйон
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь