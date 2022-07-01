Леся Нікітюк закрила прихисток для вимушених переселенців

За чотири місяці ведуча Нового каналу допомогла трьом тисячам людей, які змогли вирватися з гарячих точок

У перші дні повномасштабної війни Леся Нікітюк відкрила центр для вимушених переселенців у школі на рідній Хмельниччині. Чотири місяці ведуча Нового каналу приймала українців, які залишили свої домівки в пошуках безпечнішого місця, допомагала їм з продуктами та речами, шукала новий дім. Але настав час прощатися. Related video

— Наш прихисток закривається! Основна причина — суттєво зменшився потік людей. А ті, хто жив у нас, вже знайшли собі нові домівки. За чотири місяці ми надали тимчасовий прихисток і забезпечили всім необхідним майже 3000 дорослих людей, 320 дітей і 84 тварини, — підсумувала Леся. Шахраї обманюють українців від імені Лесі Нікітюк: ведуча попередила про аферу «Мене мали побачити в ролі героїні серіалу»: від чого Леся Нікітюк відмовилася через війну

За час роботи прихистку його працівники бачили багато сліз і радості. Кожен з них пропускав всі історії через себе.