Леся Нікітюк закрила прихисток для вимушених переселенців

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За чотири місяці ведуча Нового каналу допомогла трьом тисячам людей, які змогли вирватися з гарячих точок
У перші дні повномасштабної війни Леся Нікітюк відкрила центр для вимушених переселенців у школі на рідній Хмельниччині. Чотири місяці ведуча Нового каналу приймала українців, які залишили свої домівки в пошуках безпечнішого місця, допомагала їм з продуктами та речами, шукала новий дім. Але настав час прощатися.
— Наш прихисток закривається! Основна причина — суттєво зменшився потік людей. А ті, хто жив у нас, вже знайшли собі нові домівки. За чотири місяці ми надали тимчасовий прихисток і забезпечили всім необхідним майже 3000 дорослих людей, 320 дітей і 84 тварини, — підсумувала Леся.
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За час роботи прихистку його працівники бачили багато сліз і радості. Кожен з них пропускав всі історії через себе.
— Хочу подякувати всьому колективу школи. Валентина Федорівна працює 55 років у шкільній їдальні. Саме вона відповідала за смачне меню. Завідуюча гуманітарним складом, яка завжди на боці чистоти та порядку — Олена Петрівна. Сергій Петрович — директор школи. Він один з організаторів прихистку і роботи всього колективу. Вручив мені грамоту… Не треба було, але приємно, — розповіла ведуча Нового каналу. — Наші дівчата зустрічали вимушених переселенців вдень і вночі. Вони чергували цілодобово! Розселяли людей, знаходили житло, проводили заходи та уроки для дітей. Бо серед них — найкращі вихователі, педагоги і просто великодушні люди. Дякую, низький уклін!