Де відпочити в Україні в оксамитовий сезон: Топ-3 місця від Лесі Нікітюк

Ведуча тревел-шоу «Le Маршрутка» (Новий канал) розповіла, що подивитися в рідній країні.

Леся Нікітюк може кинути все й помчати хоч на край світу по яскраві враження. Або залишити на все літо улюбленого песика Рафіка, щоб досліджувати незвідані куточки рідної країни і показати їх у другому сезоні «Le Маршрутки» (Новий канал). Спеціально до Всесвітнього дня туризму завзята мандрівниця розповіла про три напрямки по Україні, куди буде цікаво вирушити в оксамитовий сезон.

Індустріальний Схід

Центральну і Східну Україну рідко розглядають як місце для відпочинку. Ну що тут може бути цікавого? Шахти, кар’єри, заводи і мінімум пам’яток. Хоча, якщо ви досвідчений турист, бачили все і навіть більше – саме ці об’єкти будуть цікаві. Як щодо екскурсії в шахту? А, може, краще подивитися, як на заводі плавлять метал? Такий вид туризму, коли досліджують промислові будівлі, споруди і території, називають індустріальним. І йому є, чим здивувати.

Контрастні Карпати

Подихати свіжим повітрям, підкорити вершини або просто відпочити від міської метушні в затишному котеджі, попиваючи чай на балконі з фантастичним видом. Все це можна зробити в Карпатах. Тут знайдете й екстрим – рафтинг, джипінг, квадроцикли, катання на велосипеді по канатній дорозі через озеро, а також релакс у купелях на дровах. А ще восени в Карпатах красиво, як ніколи, і багато грибів. Всі ж знають, що найсмачніші білі гриби саме ті, які зібрав самостійно.

Ліниве чорноморське узбережжя

Оксамитовий сезон на Чорному морі ідеальний для купання в перші тижні вересня. Потім вже температура повітря і води стає менш комфортною для пляжного відпочинку. І лише сміливці можуть ризикнути зануритися у морські хвилі. Зате тут можна усамітнитися в напівпорожніх готелях, нескінченно гуляти берегом моря і дивитися визначні пам’ятки, не пробираючись крізь натовп туристів.

Які ще цікаві напрямки покаже Леся Нікітюк – дивіться з 19 жовтня о 18:00 у шоу «Le Маршрутка» на Новому каналі.

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