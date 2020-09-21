Леся Нікітюк – про зйомки «Le Маршрутки»: «Хоч куди б заїхали, нам одразу ж зателефонувала поліція»

Ведуча «Le Маршрутки» розповіла, що її вразило в Україні

Увага! Увага! 19 жовтня о 18:00 з «автовокзалу» Нового каналу в подорож Україною вирушає брендований «Богдан». З водієм-тезкою за кермом і зірковою пасажиркою Лесею Нікітюк у ролі штурмана. У такій компанії не засумуєш. Адже на них чекають справжні дорожні пригоди і романтика доріг. Під час зйомок нового сезону «Богдан» намотав 15 тисяч кілометрів. І, звісно, така подорож позначилося на його «здоров’ї».

– Найбільше мені не подобається, хоч як би це сумно звучало, що маршрутка після наших доріг розвалюється, – зізнається Леся Нікітюк. – Просто розсипається. Я до машин звикла ставитися, як до живих організмів. Якщо ти кричиш на них і сваришся, то так вони і їдуть. Тому ми свою маршрутку дуже любимо. Але ламатися від цього вона не перестає (усміхається). А все решта мені дуже подобається – те, як нас зустрічають, наздоганяють на велосипедах, усмішки, обійми…

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Скрізь, де Леся з’являлася, її зустрічали, ніби вона не ведуча, а якийсь міністр.

– Хоч у яку б область ми заїхали, нам відразу телефонували поліцейські і пропонували допомогу та супровід, – згадує вона. – Люди дізнавалися, де ми зупинялися, і вже вранці гарно вбрані чекали нас із квітами, щоб сфотографуватися. Такого в першому сезоні не було, адже так масово нас ще не знали. За всі ці речі я й люблю лайфові проекти.

Яку область покажуть у першому епізоді – дивіться 19 жовтня на Новому каналі.