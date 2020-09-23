Леся Нікітюк розповіла, на що витрачає найбільше грошей

Ведуча «Le Маршрутки» (Новий канал) вважає себе економною дівчиною

Не секрет, що зірки шоу-бізнесу непогано заробляють. Зйомки, корпоративи, реклама в Instagram приносять відмінний дохід. Щоправда, розпоряджатися грошима вміють не всі. Хтось спускає їх, живучи від «получки» до «получки». А хтось складає у «скарбничку» – на рахунки в банках. Які ж відносини з грошима у ведучої «Le Маршрутки» Лесі Нікітюк?

– Мама каже, що я марнотрат, – сміється вона. – Хоча вважаю себе економною людиною. Можу дозволити собі витрачати гроші на дорогі речі і люблю це робити. Як на мене, краще, щоб у гардеробі була одна, але дорога футболка. Вона і підходить до всього, і носиться довше.

У ведучої дбайливе, шанобливе ставлення до грошей ще відтоді, як вона отримувала перші «заробітки» під час колядок. Ще Леся Нікітюк зберігає купюри і монети, які нагадують про якісь події в житті. А на що вона витрачає найбільше?

– Мабуть, на білизну і туфлі. За останні готова віддати близько тисячі доларів за пару, – зізнається вона. – Ношу взуття зазвичай довго – до двох років, а то й більше.

Найдорожча ж покупка в житті Леді Ле – автомобіль. Хоча, в подорожах Україною їй знадобився інший залізний кінь – маршрутка. Наскільки комфортним видався вояж – дивіться з 19 жовтня на Новому каналі.

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