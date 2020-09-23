Новий каналLе маршруткаНовиниЛеся Нікітюк розповіла, на що витрачає найбільше грошей

Леся Нікітюк розповіла, на що витрачає найбільше грошей

Ведуча «Le Маршрутки» (Новий канал) вважає себе економною дівчиною

Не секрет, що зірки шоу-бізнесу непогано заробляють. Зйомки, корпоративи, реклама в Instagram приносять відмінний дохід. Щоправда, розпоряджатися грошима вміють не всі. Хтось спускає їх, живучи від «получки» до «получки». А хтось складає у «скарбничку» – на рахунки в банках. Які ж відносини з грошима у ведучої «Le Маршрутки» Лесі Нікітюк?

– Мама каже, що я марнотрат, – сміється вона. – Хоча вважаю себе економною людиною. Можу дозволити собі витрачати гроші на дорогі речі і люблю це робити. Як на мене, краще, щоб у гардеробі була одна, але дорога футболка. Вона і підходить до всього, і носиться довше.

У ведучої дбайливе, шанобливе ставлення до грошей ще відтоді, як вона отримувала перші «заробітки» під час колядок. Ще Леся Нікітюк зберігає купюри і монети, які нагадують про якісь події в житті. А на що вона витрачає найбільше?

– Мабуть, на білизну і туфлі. За останні готова віддати близько тисячі доларів за пару, – зізнається вона. – Ношу взуття зазвичай довго – до двох років, а то й більше.

Найдорожча ж  покупка в житті Леді Ле – автомобіль. Хоча, в подорожах Україною їй знадобився інший залізний кінь – маршрутка. Наскільки комфортним видався вояж – дивіться з 19 жовтня на Новому каналі.

В тему:

Леся Нікітюк – про зйомки «Le Маршрутки»: «Хоч куди б заїхали, нам одразу ж зателефонувала поліція»

Леся Нікітюк: «Чоловіку не обов’язково заробляти більше»

 

 

 

 

маршрутка новости новости