Леся Нікітюк: «Чоловіку не обов’язково заробляти більше»

Ведуча Нового каналу розповіла, яку роль для неї у стосунках відіграють гроші

Сильна, успішна й незалежна Леся Нікітюк зараз перебуває на піку популярності. Ведуча «Хто зверху?» і «Le Маршрутки» (Новий канал) не приховує – заробляє достатньо, щоб ні в чому собі не відмовляти. А ось чи змогла б вона пов’язати життя з матеріально неуспішним чоловіком?

– У чоловіка завжди мають бути гроші в кишені, – вважає ведуча. – Але йому не обов’язково заробляти більше. І мудра жінка ніколи не дорікне за це. А, навпаки, робитиме все, щоб її чоловік став успішнішим. Можливо, це хитрість, але я готова сказати, що моя футболка коштує не 200 доларів, а 50. Тільки щоб не зачіпати чоловіче его. До речі, я категорично проти, щоб усю свою зарплату чоловік віддавав жінці. Навіть моя мама ніколи не відбирала татові дві тисячі. Брала тільки 1850, а 150 гривень залишала йому (сміється). Жартую, звісно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Для ведучої Нового каналу справжнє кохання не вимірюється грошима.

– У мене були стосунки, в яких чоловік взагалі не заробляв, – згадує вона. – Але грошей у мене ніколи не просив. Все наше проведення часу обмежувалося оселею – переглядом кіно вдома, вечерею вдома. Але ти приймаєш ці рамки, тому що хочеш бути з людиною.

Тепер же застати Лесю вдома проблематично. Зовсім недавно вона закінчила зйомки другого сезону «Le Маршрутки», які розпочалися ще в червні. Що Леді Ле покаже у тревел-шоу – дивіться цієї осені на Новому каналі.

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