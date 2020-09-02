Заради якої суми Леся Нікітюк покине телебачення?

Ведуча Нового каналу зізналася, чи зможе стати домогосподаркою

Всередині в активної і гуморної Лесі Нікітюк, здається, десь вшитий моторчик. За нею просто не встигнути. То вона пропадає на зйомках «Хто зверху?», то постійно їздить «Le Маршруткою» (Новий канал) по Україні. Така зайнятість приносить їй непогані дивіденди у вигляді зарплати і любові публіки. А чи є сума, заради якої Леся згодна відмовитися від кар’єри на ТБ і стати звичайною домогосподаркою при чоловікові?

– Безумовно, жодні гроші і кар’єра не замінять сімейного затишку і дітей. Але особисто я за те, щоб жінка працювала і розвивалася, – зізнається Леді Ле. – Стати домогосподаркою не змогла б за жодні гроші – надто люблю те, чим займаюся. Навіть на карантині не всиділа без діла – в перші два тижні записала пісню і зняла кліп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Перший заробіток Леся Нікітюк отримала у 12 років. Тоді їй довелося піти на хитрість – вкрасти кошик яблук з дому і продати їх.

– У дитинстві я постійно чула від мами фразу (як і більшість, напевно): «Це дуже дорого». Ми могли годинами ходити і шукати, де дешевше, – згадує ведуча. – І відтоді поставила собі за мету – жити краще. Так, я розумію, що найдорожче – не завжди якісне. Але витрачати 2-3 години на пошук того чи іншого продукту лише для того, щоб було на дві гривні дешевше, не для мене. Але й на широку ногу я не живу – можу скоригувати свій бюджет так, що виживу і на 200, і на 20 тисяч гривень.

Чи знадобиться це вміння ведучій «Le Маршрутки» в подорожах Україною – дивіться цієї осені на Новому каналі.

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