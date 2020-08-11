Що подивитися в Одеській області: путівник від Лесі Нікітюк

Ведуча Нового каналу знає, де знаходиться українська Амазонка, і як потрапити в Болгарію, не залишаючи Україну

З чим у вас асоціюється Одеська область? Море, пісок, креветки, словом – типовий пляжний відпочинок. Але Бессарабія може здивувати не лише цим. Тут є річка, схожа на Амазонку, можна скуштувати французький делікатес з українськими нотками, почути болгарську мову і відчути себе Миколою Коперником. Де? Унікальними місцями поділилася ведуча «Le Маршрутки» Леся Нікітюк, яку Новий канал відрядив досліджувати Україну.

Українська Амазонка

Містечко Вилкове на кордоні з Румунією порівнюють із Венецією. Замість доріг – канали річки Дунай, а місцеві мріють купити не Porshe, а хороший моторний човен. Щоправда, на Венецію Вилкове схоже хіба що розташуванням на воді. А колір Дунаю і його рослинність більше нагадують екзотичну Амазонку. Але, дякувати Богу, вас не потягне під воду крокодил і не покусають піраньї. Можна спокійно плавати у човні, насолоджуючись шикарними видами. Ще тут місцеві їдять справжній делікатес – жаб’ячі лапки. Жаб виловлюють просто з каналу і смажать у клярі. М’ясо схоже чи то на курку, то чи на рибу – дуже смачне.

Болгарія в Бессарабії

Відчути себе за кордоном можна, не виїжджаючи за межі України. Достатньо в середині серпня потрапити на свято «Хасан-Батирськи мегдан» у село Виноградне. Під час веселощів ви почуєте іноземну мову частіше за рідну. Річ у тім, що Виноградне – село етнічних болгар. На національному святі не співають «Ти ж мене підманула» й не подають вареники. Тут запропонують страви національної болгарської кухні і закрутять в запальних болгарських народних танцях. Південний народ, що тут сказати.

Усамітнитися з зірками

Серед городів і сільських будиночків села Маяки ховається незвичайна споруда – найбільший телескоп в Україні. Мрієте відчути себе Миколою Коперником, який годинами вивчав зоряне небо? Вам сюди. Щоправда, вийде Коперник на новий манер. Річ у тім, що в сучасних телескопах на зірки дивиться камера, а астрономи вже отримують знімки на комп’ютер. Жодної романтики. Але хоч раз у житті побачити телескоп такого розміру все ж варто.

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