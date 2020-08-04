Ведуча Нового каналу вміє полоскотати нерви собі і глядачу

Ті, хто хоч раз працював с Лесею на зйомках тревелу, кажуть, що вона – дуже відважна. Треба пірнути в найглибшу западину світу? Легко. Чи поплавати серед акул в океані? Та це просто. І здавалось би, на зйомках «Le Маршрутки», другий сезон якого Новий канал презентує восени, вже можна відпочити. Бо існує певний стереотип: де Україна, а де екстрім? Але ні – Леся була би не Лесею, якби й тут не знайшла пригоди.

– В Закарпатській області нам треба було переправитись через річку, – розповідає ведуча Новому каналу. – Містка поруч не було, довелося повторювати за місцевими, які переправлялись на кориті зачепленому на трос. Воно ледве трималося. Все було дуже хитке. В будь-яку мить можна було звідти випасти.

А як щодо їзди через озеро на велосипеді?

– Каталися ми з Богданом Богдановичем на Bike Zip вдвох – це така велосипедна канатна дорога, – згадує ведуча. – Відчуття ще ті! Для сюжету нам потрібно було зробити три дублі, а це, на секундочку, шість раз прокататися. Богданович більше на таке не підпишеться. Він же не знав, що українська велосипедна канатна дорога не просто одна в Європі, а ще й найдовша у світі – 560 м.

На такі жертви Леді Ле готова іти лише заради одного – аби показати, що відпочивати в Україні нічим не гірше, ніж за кордоном. А подекуди навіть і краще.

Прем’єра «Le Маршрутки» – восени на Новому каналі.

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