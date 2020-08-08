Ведуча Нового каналу вважає, що кожен повинен хоч раз в житті там побувати

Поки Леся Нікітюк вивчає унікальні місця в Україні, на зйомках другого сезону «Le Маршрутки», вона радить не витрачати час даремно і подорожувати. З Новим каналом вона поділилася списком місць, які є обов’язковими до відвідування. Де знайти пеліканів, залишки вулкана і місто-привид? Записуйте!

Курорт Сатанів, Хмельницька область

Демонічна назва цього курорту приховує за собою справжній рай. Тут можна пройти терапію бджолами, п’явками, попити мінеральної водички і зайнятися спортом. На курорті – досить бюджетні ціни, вид з вікна не гірше, ніж в Швейцарії, а ще тут тихо і спокійно. Прекрасне місце, щоб оздоровитися і відпочити!

Місто-привид в Черкаській області

Більшість добре знають Прип’ять. Але є в Україні ще один привид – Орбіта. Його історія також пов’язана з трагедією на ЧАЕС. Орбіту спеціально будували для співробітників, які повинні були обслуговувати місцеву атомну електростанцію. Встигли звести кілька будинків і… заморозили будівництво АЕС, а після трагедії в Чорнобилі цю електростанцію вирішили зовсім не будувати. Зараз тут пустують багатоповерхівки, які з кожним роком все більше розвалюються.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вулкан в Донецькій області

Уявляєте, на території України є залишки вулкану. Побачити застиглу лаву можна в заповіднику «Кам’яні могили», в 50 км від міста Маріуполь. Завдяки вулкану, який вивергався на території України понад мільйон років тому, в степу є невеликі гори. Врахуйте, що на територію заповідника можуть потрапити тільки 30 відвідувачів в день. Це зроблено для того, щоб люди не топтали місцеву флору. Крім застиглої лави, тут можна побачити скіфських баб, яким по кілька тисяч років.

Африка в Одеській області

Чи знали ви, що в Україні можна побачити пеліканів? І не в зоопарку, а в природних умовах проживання. Де? В Одеській області на Тузловських лиманах проживає найбільша колонія рожевих пеліканів в світі. Тут також мешкає приблизно 250 видів птахів, деякі з них занесені до Червоної книги України. Для спостереження за фауною заповідника облаштовані спеціальні будиночки. А природа нагадує безлюдні острови в Тихому океані.

Єгипет в Полтавській області

На Полтавщині посеред хуторів можна відшукати частинку Єгипту. Там розташовано три піраміди. Одна занедбана, у другій – діюча церква, а третя – сучасна. З Полтавськими пірамідами пов’язано багато міфічних історій. Але найголовніше, що потрібно знати – аналогів цим пірамідам немає у всій Європі.

Які місця ведуча покаже у другому сезоні «Le Маршрутки» – дивіться цієї осені на Новому каналі.

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