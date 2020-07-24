Куди поїхати у вихідні недалеко від Києва: ТОП-3 місця від Лесі Нікітюк

Ведуча Нового каналу поділилася локаціями, які закохують у себе з першого погляду

Що потрібно обов’язково робити влітку? Правильно, подорожувати! Благо, карантин послабили, а теплі дні дозволяють досліджувати місця на свіжому повітрі, де ризик зараження коронавірусом знижується. Новий канал разом із Лесею Нікітюк та командою «Le Маршрутки» продовжують агітувати подорожувати Україною. Тепер ведуча познайомить вас із трьома локаціями біля Києва, куди можна вирушити у вихідні.

Київське море

Насправді, це не справжнє море. Його створили за допомогою дамби Київської ГЕС на Дніпрі. Коли дивишся в далечінь, водоймище не нагадує річку – другий берег ховається за горизонтом. Тому цю частину Дніпра і називають морем. Хоч вода тут не солона і не блакитного кольору, на пляжах можна зайнятися всім тим, чим займаються на морських курортах: покататися на катері, яхті, водному мотоциклі. Позасмагати, поплавати, влаштувати пікнік, поставити намет, зайнятися віндсерфінгом, покататися на supboard – словом, якщо цього року ви не потрапляєте на справжнє морське узбережжя, такий «морезамінник» потішить і вихідними, і у відпустці.

Етно-село

У 15 км від Києва, в селі Бузова, в сосновому лісі сховалися старовинні українські хатинки під солом’яною стріхою і з малюнками навколо вікон. Це не традиційний етно-музей, де можна все дивитися, а руками чіпати не можна. В «Українському селі» є готель, зоопарк, майстерні. Тут навчать кувати, ліпити посуд або робити соняшникову олію. Хочете відчути себе жителем українського села 200-річної давнини – вам сюди!

Бананова ферма

На околиці того ж «Українського села» розташувалися «тропіки» з бананами, папаєю, лимонами, інжиром, авокадо, фейхоа… Справжню екзотику можна не лише побачити, а й скуштувати. І, так, українські банани та інжир однозначно смачніші за ті, що продаються в магазині.

А от які локації покаже Леся Нікітюк разом із Богданом Богдановичем у другому сезоні «Le Маршрутки», дивіться цієї осені на Новому каналі.

Читай також:

У Лесі Нікітюк новий музичний хіт – «Пісня про собаку». Слухаємо!

Куди поїхати влітку: ТОП-3 місця на Херсонщині від Лесі Нікітюк

Карпатське «диво»: Леся Нікітюк знайшла новий водоспад