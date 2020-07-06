Куди поїхати влітку: ТОП-3 місця на Херсонщині від Лесі Нікітюк

На своїй «Le Маршрутці» ведуча Нового каналу потрапила в пустелю, на безлюдний острів і до рожевого озера

З ослабленням карантину українці почали мріяти не про п’ятизіркові готелі на Балі, а про намети на березі Чорного моря. Щоб і відпочити, і менше контактувати з людьми. Леся Нікітюк досліджувала Чорноморську красу Херсонської області, і готова поділитися своїм путівником.

Безлюдний Джа

Щойно підпливаєш до острова Джарилгач, розумієш – він зовсім не безлюдний. Острів рясніє туристами. Розчарування змінюється чарівністю, коли йдеш углиб нього. Погляду відкривається справжня українська савана з дикими тваринами. На острові можна зупинитися з наметом, щоб відчути себе справжнім Робінзоном Крузо.

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Рожеві озера

В інтернеті користувачі милуються красою мексиканських озер, забарвлених у дівчачий ніжний колір. Щоб побачити їх, не потрібно летіти через океан. Достатньо поїхати в село Геройське. Тут розташувалося підприємство з видобутку солі. Скупатися в озері не дадуть, а про селфі на його тлі можна домовитися. Ще одне рожеве озеро сховалося в селі Григорівка. Це місцевий аналог Мертвого моря з лікувальною гряззю і високою концентрацією солі у воді.

Українська пустеля

Мало хто знає, але Херсонська область приховує ще один секрет – найбільшу пустелю в Європі – Олешківські піски, що неподалік Херсона. Прогулюючись безкрайніми барханами, дивіться під ноги – тут живе дуже отруйна степова гадюка і смертельно небезпечний павук-каракурт. А якщо почуєте підозрілий гуркіт, підніміть голову – над вами може пролітати масивний вертоліт. Адже частину території військові використовують для навчань.

Ще більше крутих місць Леся Нікітюк покаже у другому сезоні «Le Маршрутки» на Новому каналі вже цієї осені.

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