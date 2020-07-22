Карпатське «диво»: Леся Нікітюк знайшла новий водоспад

Ведуча Нового каналу збирала побутові відходи в горах

Напевно, кожен хоч раз ставив собі запитання: «Хто ті люди, які викидають сміття у красивих місцях?» Цим питанням зацікавилася і Леся Нікітюк, подорожуючи по Україні своєю «Le Маршруткою». Ведуча вирішила показати хороший приклад іншим. Адже хоч скільки б Новий канал разом з Леді Ле агітували відпочивати в Україні, враження псують побутові відходи в найнесподіваніших місцях.

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– Карпати – гарний мальовничий край, і всі його дуже люблять, – розповідає ведуча. – Але одна з великих проблем – те, що там багато смітять. Туристи залишають сміття після себе скрізь. Викидають його з вікон машин на узбіччя. Люди не цінують таке прекрасне місце і просто знищують природу. Разом із Богданом Богдановичем ми зупинилися біля красивого схилу вздовж дороги, а там був «водоспад» зі сміття. Ми не могли на це спокійно дивитися й вирішили зібрати його, щоб хоч якось очистити територію. Забрали маршруткою, скільки могли. Люди, давайте цінувати природу і не залишати після себе туристичні «сюрпризи».

Епізод увійде у випуск «Le Маршрутки» під час прем’єри цієї осені на Новому каналі. Так ведуча хоче показати масштаби проблеми. Адже якщо кожен буде викидати навіть по маленькому папірцю, зрештою наша країна перетвориться на суцільний смітник.

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