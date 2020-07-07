Новий каналLе маршруткаНовиниУ Лесі Нікітюк новий музичний хіт – «Пісня про собаку». Слухаємо!

У Лесі Нікітюк новий музичний хіт – «Пісня про собаку». Слухаємо!

На своїй сторінці в Instagram Леді Ле поділилася смішним відео

Команда проекту «Le Маршрутка» (Новий канал) вміє розважатися! Вони проводять разом так багато часу, що навіть вирішили сколотити свій невеликий музичний бенд – тріо «А ми удвох» і навіть презентували перший трек. Як і належить – із відео, на якому на тлі Лесі та дівчат з команди проекту Богдан Богданович влаштовує справжнє жонглерське шоу 🙂

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Тріо «А ми удвох»???? @valeriya_plnsk @lesia_nikituk @vladakatrenko @bohdan_bohdanovych_ Автор пісні @naprocente

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Чи стане хітом «Пісня про собаку», поки судити складно, але почувши її хоча б раз, забути вже неможливо!

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У маршрутці, якою подорожує Леся Нікітюк, відмовили гальма 

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