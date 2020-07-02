Леся Нікітюк виставила на продаж свої піжами

Зірка жартує, що її одяг має антицелюлітну дію

Поки Новий канал пильно стежив за подорожжю Лесі Нікітюк Україною у своїй «Le Маршрутці», ведуча почала приторговувати. Нічого не подумайте – пиріжки далекобійникам під час зйомок у дорозі, як і автографи фанатам ніхто не продає. Леся торгує не чим-небудь, а піжамами власного виробництва.

– Багато дівчат постійно запитували, звідки мої піжами? Я говорила їм, що сама шила, – розповідає ведуча. – Вони просили мене відкрити SamaShila Store. Спершу ми не збиралися нічого відкривати. А потім подумали, що зробимо невеликий магазинчик з піжамами в Instagram. І ось настав день відкриття. Причому це сталося, коли я була на зйомках тревел-шоу. Ми якраз простоювали, намагаючись полагодити маршрутку. Мені зателефонувала менеджер Юля: «Розкажи людям про магазин у сторіз». Сказано – зроблено. Після цього тисячі людей «розірвали» телефон і дірект! З одного боку, я в паніці, адже маршрутка в цей момент стоїть на ремонті, ми не можемо знімати. А з іншого – безмежно щаслива, і особисто відповідаю всім з приводу піжам. Це був супердень! Такі позитивні емоції, які я отримую в цілому від своєї діяльності, лікують будь-який вірус.

В описі піжам окремим пунктом зазначено, що вони – антицелюлітні. Так воно і є. Принти бургерів і газованої води на них відсутні. А на кокосах, бананах і неїстівних фламінго дуже не погладшаєш.

Зараз Леся Нікітюк зробила коротку перерву в подорожах, і може присвятити час крою та шиттю. А що? Спати в дорозі теж потрібно з комфортом. Щоб восени показати яскравий другий сезон «Le Маршрутки» на Новому каналі.

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